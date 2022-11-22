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    «Зенит» обыграл «Црвену Звезду» на «Газпром Арене»

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    Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру»
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    Победой футбольного клуба «Зенит» завершился товарищеский матч с сербской «Црвеной Звездой». Игра прошла 22 ноября на стадионе «Газпром Арена» в Петербурге.

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    Сине-бело-голубые выиграли со счетом 3:1. Сербская команда забила первой: на 23-й минуте счёт открыл нападающий Ибраим Мустафа. «Зенит» ответил на это голами Алексея Сутормина (61), Александра Ерохина (67) и Густаво Мантуана (74).

    Напомним, что перед игрой состоялся красочный проход фанатов по Крестовскому острову с 600-метровым сербско-российским флагом.

    «Зениту» осталось провести один официальный матч в 2022 году. В Кубке России петербуржцы 27 ноября сыграют на своем поле против «Спартака» из Москвы.

    Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру»

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