«Зенит» обыграл «Црвену Звезду» на «Газпром Арене»

Победой футбольного клуба «Зенит» завершился товарищеский матч с сербской «Црвеной Звездой». Игра прошла 22 ноября на стадионе «Газпром Арена» в Петербурге.
Сине-бело-голубые выиграли со счетом 3:1. Сербская команда забила первой: на 23-й минуте счёт открыл нападающий Ибраим Мустафа. «Зенит» ответил на это голами Алексея Сутормина (61), Александра Ерохина (67) и Густаво Мантуана (74).
Напомним, что перед игрой состоялся красочный проход фанатов по Крестовскому острову с 600-метровым сербско-российским флагом.
«Зениту» осталось провести один официальный матч в 2022 году. В Кубке России петербуржцы 27 ноября сыграют на своем поле против «Спартака» из Москвы.