Еврокомиссия предложила значительно увеличить верхний предел цены для месячного фьючерса на газ

Европейская комиссия предложила установить верхний предел цены для месячного фьючерса на природный газ на уровне €275 за мегаватт-час (около $3 тыс. за 1 тыс. кубометров по текущему курсу). С таким предложением выступила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, сообщает 22 ноября Bloomberg.



Предполагается, что механизм будет использоваться, если фьючерсы на голландской виртуальной торговой площадке Title Transfer Facility превышают этот уровень в течение двух недель, а разрыв между ценами на TTF и сжиженный природный газ (СПГ) превышает €58 ($616 за 1 тыс. кубометров) в течение 10 торговых дней.

