Еврокомиссия предложила значительно увеличить верхний предел цены для месячного фьючерса на газ

Европейская комиссия предложила установить верхний предел цены для месячного фьючерса на природный газ на уровне €275 за мегаватт-час (около $3 тыс. за 1 тыс. кубометров по текущему курсу). С таким предложением выступила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, сообщает 22 ноября Bloomberg.
Предполагается, что механизм будет использоваться, если фьючерсы на голландской виртуальной торговой площадке Title Transfer Facility превышают этот уровень в течение двух недель, а разрыв между ценами на TTF и сжиженный природный газ (СПГ) превышает €58 ($616 за 1 тыс. кубометров) в течение 10 торговых дней.
Вопрос установления нового лимита обсуждался в течение нескольких месяцев. В итоге предложенный потолок значительно выше текущих уровней около 120 евро, но ниже максимумов, которые Европа пережила летом, отмечает агентство.
В ЕК подчеркнули, что введение лимита необходимо, чтобы в дальнейшем избежать резких скачков цен, что связано в том числе с проблемами с поставками газа из России.
Теперь предложенный верхний предел цены на газ должны одобрить национальные европейские правительства. Планируется, что министры энергетики стран — членов ЕС обсудят этот вопрос в четверг, 24 ноября.