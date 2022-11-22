«Он был патриотом». Власти Ленобласти рассказали о погибшем на Украине сотруднике ЧВК «Вагнер»

Житель Подпорожского района Ленобласти Иван Петров погиб в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом 22 ноября сообщили в районной администрации.
Иван родился 10 июня 1988 года в городе Кондопоге, спустя год его семья переехала в поселок Важины. Там он окончил школу, работал на производстве пиломатериалов.
«Петров И. Н. служить пошел добровольцем, служил в частной военной компании «Вагнер». В сентябре 2022 года был ранен, лечился в госпитале с осколочным ранением височной доли головы, было оторвано ухо и порвана губа», — рассказывают о его боевом пути в администрации.
После лечения боец вернулся в строй. 11 октября он получил смертельное ранение, выполняя задачу в районе города Артёмовска (ДНР). Посмертно представлен к награде — медали «За отвагу». «Он был патриотом своей страны и доблестно нес службу», — добавляют в администрации.
Церемония прощания с погибшим пройдет на гражданском кладбище в Важинах 23 ноября.