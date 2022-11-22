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    Девушка на Corsa сбила пешехода и влетела в дерево на Приморском шоссе

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    Пешеход серьезно пострадал под колесами автомобиля в Приморском районе Петербурга днем 22 ноября. После наезда машина улетела в дерево.

    ДТП произошло в 13:45 на Приморском шоссе, в районе дома 77 по Школьной улице. Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 20-летняя девушка, управляя автомобилем Opel Corsa, сбила пешехода, который переходил дорогу на красный свет. После этого машина вылетела с дороги и врезалась в дерево. На фото, опубликованном в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», видно, что у автомобиля сильно повреждена передняя часть.

    Пострадавший пешеход — мужчина лет 30 на вид — был госпитализирован в тяжелом состоянии. По словам очевидцев, до приезда медиков он «лежал на дороге, ему пытались оказать помощь».

    Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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