В Петербурге создадут новую технологию связи для летательных аппаратов

Такую глобальную задачу поставил перед собой Центр аэрокосмических исследований и разработок, открытый 22 ноября 2022 года в ГУАП. Унифицированная технология будущего, полагают ученые, позволит связать в единую сеть все российские спутники, самолеты, беспилотники, дроны и, возможно, другой транспорт.
Сегодня Aerospace R&D Centre Государственного университета аэрокосмического приборостроения состоит из трех подразделений. Блок исследований и разработок включает лаборатории, которые занимаются созданием мобильных встроенных систем, программного обеспечения и аппаратных решений. Фабрика знаний Aerospace отвечает за подготовку инженеров высокой квалификации. А малое инновационное производство (МИП), оснащенное оборудованием для монтажа печатных плат, позволяет собирать прототипы устройств.
Во время официального открытия Центра были представлены готовые наработки специалистов ГУАП, в том числе стенд «АССИСТ», моделирующий работу бортовой системы космического спутника. Он предназначен для тестирования ПО и оборудования на соответствие международному стандарту беспроводной связи SpaceWire-RUS и в дальнейшем будет зарегистрирован как уникальная научная установка.
Кроме того, была продемонстрирована действующая модель платформы марсохода, сконструированная при участии студентов университета. Легкое шестиколесное устройство способно передвигаться в любую сторону, не разворачиваясь. Им управляют через специально созданное мобильное приложение, связь осуществляется по Bluetooth-каналу.
«Сейчас есть потребность в технологии, использующей новый принцип для обмена данными с космическими аппаратами, — отметил директор Aerospace R&D Centre Валентин Оленев. — Она необходима, чтобы собранная ими информация, в том числе научная, передавалась быстрее и без потерь. Мы уже работаем в этом направлении и в течение ближайших лет продолжим его развивать, собирая вокруг него другие наши компетенции».
По мнению руководителя Центра, его открытие позволит привлечь в Петербург научную и техническую экспертизу организаций авиационной и космической отраслей, работающих в других городах страны — Москве, Красноярске, Томске и т.д. Aerospace R&D Centre станет площадкой для эффективного сотрудничества: запуска совместных проектов, обмена последними достижениями и обсуждения актуальных вопросов.
Государственный университет аэрокосмического приборостроения, https://new.guap.ru/