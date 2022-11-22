В Петербурге создадут новую технологию связи для летательных аппаратов

Такую глобальную задачу поставил перед собой Центр аэрокосмических исследований и разработок, открытый 22 ноября 2022 года в ГУАП. Унифицированная технология будущего, полагают ученые, позволит связать в единую сеть все российские спутники, самолеты, беспилотники, дроны и, возможно, другой транспорт.



Сегодня Aerospace R&D Centre Государственного университета аэрокосмического приборостроения состоит из трех подразделений. Блок исследований и разработок включает лаборатории, которые занимаются созданием мобильных встроенных систем, программного обеспечения и аппаратных решений. Фабрика знаний Aerospace отвечает за подготовку инженеров высокой квалификации. А малое инновационное производство (МИП), оснащенное оборудованием для монтажа печатных плат, позволяет собирать прототипы устройств.



Во время официального открытия Центра были представлены готовые наработки специалистов ГУАП, в том числе стенд «АССИСТ», моделирующий работу бортовой системы космического спутника. Он предназначен для тестирования ПО и оборудования на соответствие международному стандарту беспроводной связи SpaceWire-RUS и в дальнейшем будет зарегистрирован как уникальная научная установка.