Нечто, напоминающее анальную пробку, демонтировали в кубанской станице. Арт-объект решено переделать

Арт-объект «Капля» в сквере «Островок» станицы Северской (Краснодарский край) демонтировали, его будут дорабатывать. Об этом 22 ноября сообщает портал 93.RU.

Внешний вид скульптуры напоминал анальную пробку. В местной администрации объяснили, что по проекту у неё не должно было быть ножки постамента, которая и придаёт ей невыгодное сходство с секс-игрушкой.



В местных медиа, ссылаясь на администрацию поселения, рассказывают, что изначально «Капля» приехала помятой в нескольких местах. Художники уверяли: у капли воды нет идеальной формы. Между тем у чиновников не было мыслей о том, что она может напоминать что-то ещё.

