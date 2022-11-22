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    Нечто, напоминающее анальную пробку, демонтировали в кубанской станице. Арт-объект решено переделать

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    Арт-объект «Капля» в сквере «Островок» станицы Северской (Краснодарский край) демонтировали, его будут дорабатывать. Об этом 22 ноября сообщает портал 93.RU.

    Внешний вид скульптуры напоминал анальную пробку. В местной администрации объяснили, что по проекту у неё не должно было быть ножки постамента, которая и придаёт ей невыгодное сходство с секс-игрушкой.

    В местных медиа, ссылаясь на администрацию поселения, рассказывают, что изначально «Капля» приехала помятой в нескольких местах. Художники уверяли: у капли воды нет идеальной формы. Между тем у чиновников не было мыслей о том, что она может напоминать что-то ещё.

    В задачах подрядчика — исправить основание и разгладить неровности. Впоследствии арт-объект вернут на прежнее место.

    Скульптура «Капля» достигает 2,2 метра в высоту. Она сделана из нержавеющей стали. Согласно смете, опубликованной на портале закупок, её стоимость составляет более 2,3 млн руб.

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