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    Проезд по улице Марата ограничат до середины февраля

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    Фото: ГАТИ Петербурга
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    В центре Петербурга водителей ждут долгие ограничения из-за работ по прокладке газопровода. Стартуют они 24 ноября, а закончатся только в следующем году, сообщает 22 ноября пресс-служба государственной административно-технической инспекции.

    С 24 ноября 2022 года по 11 февраля 2023 года и затем с 30 апреля по 13 июля на участках улицы Марата от Звенигородской улицы до Социалистической улицы и от Звенигородской улицы до Подъездного переулка будут прокладывать газопровод. В связи с этим вводятся ограничения для движения транспорта.

    В первый этап работа — с 24 ноября по 11 февраля — ограничат проезд по четной стороне улицы Марата от Звенигородской улицы до Социалистической улицы и закроют движение по нечетной стороне улицы Марата у дома 5 по Звенигородской.

    Фото: ГАТИ Петербурга

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