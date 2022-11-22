Проезд по улице Марата ограничат до середины февраля

В центре Петербурга водителей ждут долгие ограничения из-за работ по прокладке газопровода. Стартуют они 24 ноября, а закончатся только в следующем году, сообщает 22 ноября пресс-служба государственной административно-технической инспекции.

С 24 ноября 2022 года по 11 февраля 2023 года и затем с 30 апреля по 13 июля на участках улицы Марата от Звенигородской улицы до Социалистической улицы и от Звенигородской улицы до Подъездного переулка будут прокладывать газопровод. В связи с этим вводятся ограничения для движения транспорта.