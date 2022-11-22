Съезд с КАД в Рыбацкое полностью перекроют в начале декабря

Дорожники в начале декабря на одну ночь перекроют один из съездов на рязвязке кольцевой автодороги Петербурга с проспектом Обуховской Обороны. Там будут менять барьерное ограждение, поврежденное в ДТП.

В ночь со 2 на 3 декабря будет полностью перекрыто движение на съезде № 1 развязки КАД с проспектом Обуховской Обороны — с внутреннего кольца к станции метро «Рыбацкое», сообщает 22 ноября пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Работы будут вестись с 23:00 до 6:00. Выполнит их ООО «ЕвроТрансСтрой».