Двое задержаны в Швеции по делу о шпионаже. СМИ пишут, что они — эмигранты из России

Шведская полиция задержала подозреваемого в шпионаже и его вероятного пособника. Об этом 22 ноября пишет Reuters со ссылкой на ведомство.



Правоохранители считают, что один из фигурантов «вел грубую незаконную разведывательную деятельность против Швеции, а также другой страны», которая не называется. Силовики провели обыски по делу в нескольких домах, а для допроса в органы следствия доставлялся и третий человек.

