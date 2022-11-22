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    Двое задержаны в Швеции по делу о шпионаже. СМИ пишут, что они — эмигранты из России

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    Шведская полиция задержала подозреваемого в шпионаже и его вероятного пособника. Об этом 22 ноября пишет Reuters со ссылкой на ведомство.

    Правоохранители считают, что один из фигурантов «вел грубую незаконную разведывательную деятельность против Швеции, а также другой страны», которая не называется. Силовики провели обыски по делу в нескольких домах, а для допроса в органы следствия доставлялся и третий человек.

    Известно, что подозреваемых задержали в Стокгольме и они не имеют отношения к каким-либо другим текущим расследованиям. При этом там не уточнили, являются ли задержанные шведами или иностранными гражданами.

    Газета Aftonbladet сообщает, что по делу о шпионаже якобы были арестованы супруги, которые эмигрировали из России в конце 1990-х годов и жили в Швеции. Издание пишет, что семейная пара занималась бизнесом по импорту-экспорту, в том числе электронных компонентов и промышленных технологий. Силовики предполагают, что компанию могли использовать в качестве базы для незаконной разведывательной деятельности.

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