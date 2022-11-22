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    Госдума в окончательном чтении приняла законопроект, который возрождает производство лекарств в аптеках

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    Госдума РФ на пленарном заседании во вторник приняла сразу во втором и в третьем чтениях законопроект, который предполагает внесение поправок в Закон «Об обращении лекарственных средств». Соответствующая информация появилась 22 ноября в карточке инициативы на сайте СОЗД.

    Депутаты предлагают предоставить аптечным организациям, в том числе ветеринарным, право на изготовление лекарственных препаратов как из фармацевтических субстанций, так и из зарегистрированных лекарственных препаратов. До сих пор действовавший запрет на это отменяется.

    Документ устанавливает, что при изготовлении лекарств аптеки должны использовать лишь препараты, указанные в госреестрах лекарственных средств для медицинского и ветеринарного применения. Вдобавок к этому они должны находиться в едином реестре зарегистрированных лекарственных средств ЕЭС.

    Первый замглавы комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль заявил, что законопроект призван «возродить производство в аптеках фармацевтических препаратов в индивидуальных дозировках», которые врачи выписывают под конкретного пациента.

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