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    В Пушкинском районе появятся две новые школы

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    Фото: Предоставлено пресс-службой СЗ «Терминал-Ресурс»
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    В Пушкинском районе появятся две новые школы — одну на 550 мест построят за счет города, другую, на 825 мест, возводит застройщик «Терминал-Ресурс».

    Школа на 825 мест расположится вдоль улицы Кокколевской. Разновысотное здание рассчитано на 33 класса, внутри будут спортивные залы, два бассейна, библиотека, пищеблок. Для начальных и старших классов предусмотрят отдельные входы.

    Школу в ЖК «Образцовые кварталы» должны построить в марте 2025 года. Сейчас на объекте идет устройство монолитных перекрытий со второго по четвертый этаж, а на прилегающей территории начали готовить основание под стадион.

    Одновременно на Царскосельских холмах стоят школу на 550 мест за счет бюджета Санкт-Петербурга. Она сможет вместить 22 класса. Сейчас здесь идет закрытие теплового контура, а также монтаж внутренних инженерных сетей, благоустройство территории. Ввести школу планируется в 2023 году.

    Фото: Предоставлено пресс-службой СЗ «Терминал-Ресурс»

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