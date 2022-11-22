В Пушкинском районе появятся две новые школы — одну на 550 мест построят за счет города, другую, на 825 мест, возводит застройщик «Терминал-Ресурс».
Школа на 825 мест расположится вдоль улицы Кокколевской. Разновысотное здание рассчитано на 33 класса, внутри будут спортивные залы, два бассейна, библиотека, пищеблок. Для начальных и старших классов предусмотрят отдельные входы.
Школу в ЖК «Образцовые кварталы» должны построить в марте 2025 года. Сейчас на объекте идет устройство монолитных перекрытий со второго по четвертый этаж, а на прилегающей территории начали готовить основание под стадион.
Одновременно на Царскосельских холмах стоят школу на 550 мест за счет бюджета Санкт-Петербурга. Она сможет вместить 22 класса. Сейчас здесь идет закрытие теплового контура, а также монтаж внутренних инженерных сетей, благоустройство территории. Ввести школу планируется в 2023 году.