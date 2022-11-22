    Сейчас

    -3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -3˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -5

    1 м/с, с-в

    762мм

    77%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd60.74eur62.12

    В Петербурге мужчина закрыл больничный у гинеколога. На работе ничего не узнали

    14110
    12 комментариев

    О неожиданном визите к врачу узнал житель Петербурга из портала Госуслуг. Мужчине закрыли больничный по гинекологии.

    Историю петербуржца Александра опубликовал паблик «Транспортный коллапс». 22 ноября мужчина зашёл в личный кабинет на Госуслугах и обнаружил, что у него закрыт больничный сегодняшним днём. Однако горожанин все это время продолжал трудиться и к врачам не обращался.

    Выбор доктора тоже оказался нехарактерным. Пациент якобы провел пять дней в стационаре больницы № 20, домой его отправил гинеколог. Сам больничный лист выписан на 39-летнюю Светлану. Петербуржец отправил жалобу в Фонд социального страхования.

    Начальник отдела страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством петербургского отделения ФСС РФ Алёна Михеева уточнила, что ошибку допустил сотрудник 20-й больницы при вводе номера СНИЛС. «Больничный был выдан с 18 по 22 ноября в стационаре больницы номер 20. В настоящее время учреждением ведется исправление допущенной ошибки. Ошибочный больничный аннулирован», — добавила она.

    В пресс-службе Московского района, в подведомственности которого находится 20-я больница, признали ошибку и объяснили её человеческим фактором. Там обещали принести извинения как Александру, так и Светлане.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛАЙК1
    СМЕХ33
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ7
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 12

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    12
    close