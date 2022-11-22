В Петербурге мужчина закрыл больничный у гинеколога. На работе ничего не узнали

О неожиданном визите к врачу узнал житель Петербурга из портала Госуслуг. Мужчине закрыли больничный по гинекологии.
Историю петербуржца Александра опубликовал паблик «Транспортный коллапс». 22 ноября мужчина зашёл в личный кабинет на Госуслугах и обнаружил, что у него закрыт больничный сегодняшним днём. Однако горожанин все это время продолжал трудиться и к врачам не обращался.
Выбор доктора тоже оказался нехарактерным. Пациент якобы провел пять дней в стационаре больницы № 20, домой его отправил гинеколог. Сам больничный лист выписан на 39-летнюю Светлану. Петербуржец отправил жалобу в Фонд социального страхования.
Начальник отдела страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством петербургского отделения ФСС РФ Алёна Михеева уточнила, что ошибку допустил сотрудник 20-й больницы при вводе номера СНИЛС. «Больничный был выдан с 18 по 22 ноября в стационаре больницы номер 20. В настоящее время учреждением ведется исправление допущенной ошибки. Ошибочный больничный аннулирован», — добавила она.
В пресс-службе Московского района, в подведомственности которого находится 20-я больница, признали ошибку и объяснили её человеческим фактором. Там обещали принести извинения как Александру, так и Светлане.