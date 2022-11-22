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    Во Франции разрешили заправлять машины использованным маслом для фритюра

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    Французский сенат одобрил использование отработанного растительного масла для приготовления пищи в качестве автомобильного топлива. Соответствующий закон принят парламентом страны 22 ноября, сообщает Le Mond.

    В то же время, как уточняет La Tribune, заправлять машины маслом для фритюра смогут лишь так называемые «кэптивные автопарки». То есть речь идёт о транспортных средствах, принадлежащих не отдельным лицам, а конкретной компании или сообществу, которые получают топливо из одного и того же выделенного насоса.

    «Следует отметить, что сегодня темпы загрязнения, выбросов в атмосферу всё ещё слишком высоки», — прокомментировал генеральный докладчик по бюджету Жан-Франсуа Гуссон от партии экологистов (LR). По его словам, данный эксперимент сделает возможным некоторый прогресс в этом вопросе, «поскольку есть как мониторинг, топливо, настройки, так и промышленники, которые находятся вокруг этого устройства».

    С предложением использовать растительное масло в качестве топлива выступили депутаты, представляющие «Новый народный экологический и социальный союз». В июле Национальное собрание Франции приняло этот законопроект в первом чтении, однако сенаторы не одобрили. Позднее их позиция по данному вопросу изменилась.

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