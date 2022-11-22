Во Франции разрешили заправлять машины использованным маслом для фритюра

Французский сенат одобрил использование отработанного растительного масла для приготовления пищи в качестве автомобильного топлива. Соответствующий закон принят парламентом страны 22 ноября, сообщает Le Mond.



В то же время, как уточняет La Tribune, заправлять машины маслом для фритюра смогут лишь так называемые «кэптивные автопарки». То есть речь идёт о транспортных средствах, принадлежащих не отдельным лицам, а конкретной компании или сообществу, которые получают топливо из одного и того же выделенного насоса.

«Следует отметить, что сегодня темпы загрязнения, выбросов в атмосферу всё ещё слишком высоки», — прокомментировал генеральный докладчик по бюджету Жан-Франсуа Гуссон от партии экологистов (LR). По его словам, данный эксперимент сделает возможным некоторый прогресс в этом вопросе, «поскольку есть как мониторинг, топливо, настройки, так и промышленники, которые находятся вокруг этого устройства».