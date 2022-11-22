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    Добрый розыгрыш. Билеты на матч «Зенит» — «Спартак» и футболка Кержакова за помощь детям

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    Петербургский благотворительный фонд «свет.дети» и футбольный клуб «Зенит» запустили розыгрыш в поддержку детей с онкологическими заболеваниями.

    Главные призы розыгрыша — четыре билета на предстоящий матч «Зенит» — «Спартак», который пройдёт на «Газпром Арене», и золотая футболка голкипера Михаила Кержакова, которую ему вручили за победу команды в премьер-лиге сезона-2021/2022. Как отметили организаторы розыгрыша, на футболке оставили автографы все действующие игроки команды.

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    Принять участие в розыгрыше и вместе с тем помочь тяжелобольным детям может любой желающий. Для этого нужно перейти на страницу акции и сделать пожертвование. Уже 25 ноября в прямом эфире телеграм-канала фонда «свет.дети» случайным образом будет выбран победитель.

    Все собранные средства будут направлены на оплату лечения и реабилитацию детей с онкозаболеваниями, а также на покупку продуктов питания и билетов для проезда к месту лечения.

    Санкт-Петербургский благотворительный фонд помощи детям с онкозаболеваниями «свет.дети» был основан в 2008 году. В программы деятельности фонда входит оказание всесторонней поддержки семьям онкобольных детей и содействие в развитии онкологических клиник Санкт-Петербурга. С момента основания фонд оказал помощь более чем 900 онкобольным детям из разных городов России, а также детям других государств, имеющим необходимость лечиться в российских клиниках.

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