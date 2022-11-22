Главные призы розыгрыша — четыре билета на предстоящий матч «Зенит» — «Спартак», который пройдёт на «Газпром Арене», и золотая футболка голкипера Михаила Кержакова, которую ему вручили за победу команды в премьер-лиге сезона-2021/2022. Как отметили организаторы розыгрыша, на футболке оставили автографы все действующие игроки команды.

Принять участие в розыгрыше и вместе с тем помочь тяжелобольным детям может любой желающий. Для этого нужно перейти на страницу акции и сделать пожертвование. Уже 25 ноября в прямом эфире телеграм-канала фонда «свет.дети» случайным образом будет выбран победитель.



Все собранные средства будут направлены на оплату лечения и реабилитацию детей с онкозаболеваниями, а также на покупку продуктов питания и билетов для проезда к месту лечения.

