В Петербурге правозащитник решил в суде оспорить признание блокады Ленинграда геноцидом

Апелляционная жалоба поступила в Санкт-Петербургский городской суд от гражданина Идрисова.



Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 22 ноября, сам заявитель не являлся лицом, привлеченным к участию в деле. Его жалоба зарегистрирована и передана судье.



Идрисов просит в ней отменить решение суда и производство по делу прекратить, так как, по его мнению, установление факта геноцида возможно только в рамках уголовного судопроизводства.



Динар Идрисов известен в Петербурге как правозащитник и юрист.

