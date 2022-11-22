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    В Петербурге правозащитник решил в суде оспорить признание блокады Ленинграда геноцидом

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    Апелляционная жалоба поступила в Санкт-Петербургский городской суд от гражданина Идрисова.

    Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 22 ноября, сам заявитель не являлся лицом, привлеченным к участию в деле. Его жалоба зарегистрирована и передана судье.

    Идрисов просит в ней отменить решение суда и производство по делу прекратить, так как, по его мнению, установление факта геноцида возможно только в рамках уголовного судопроизводства.

    Динар Идрисов известен в Петербурге как правозащитник и юрист.

    Решение о признание блокады Ленинграда геноцидом и военным преступлением было принято горсудом 20 октября по результатам рассмотрения заявления прокурора города.

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