В Петербурге правозащитник решил в суде оспорить признание блокады Ленинграда геноцидом

Апелляционная жалоба поступила в Санкт-Петербургский городской суд от гражданина Идрисова.
Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 22 ноября, сам заявитель не являлся лицом, привлеченным к участию в деле. Его жалоба зарегистрирована и передана судье.
Идрисов просит в ней отменить решение суда и производство по делу прекратить, так как, по его мнению, установление факта геноцида возможно только в рамках уголовного судопроизводства.
Динар Идрисов известен в Петербурге как правозащитник и юрист.
Решение о признание блокады Ленинграда геноцидом и военным преступлением было принято горсудом 20 октября по результатам рассмотрения заявления прокурора города.