Президент, который правит дольше всех в мире, будет переизбран

В Экваториальной Гвинее представители правящей партии набрали более 99 % голосов на президентских, парламентских и муниципальных выборах, согласно предварительным результатам. Это означает, что главой государства будет переизбран действующий лидер 80-летний Теодоро Обианг Нгема Мбасого, непрерывно находящийся у власти 43 года, пишет CNN .

Президентские выборы изначально должны были пройти весной 2023 года, но были перенесены на ноябрь 2022-го, чтобы совместить их с парламентскими и местными ради экономии.



Теодоро Обианг пришел к власти в результате переворота в 1979 году, свергнув своего дядю Франсиско Масиаса Нгему. Сейчас он является самым долгоправящим президентом в мире. В его победе мало кто сомневался, так как оппозиционная деятельность в стране жестоко подавляется, СМИ находятся под контролем государства, а перед выборами власти провели аресты противников режима и закрыли границы с Камеруном и Габоном.

