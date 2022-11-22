    Сейчас

    -3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -3˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -5

    1 м/с, с-в

    762мм

    80%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd60.74eur62.12

    Президент, который правит дольше всех в мире, будет переизбран

    4399
    11 комментариев

    В Экваториальной Гвинее представители правящей партии набрали более 99 % голосов на президентских, парламентских и муниципальных выборах, согласно предварительным результатам. Это означает, что главой государства будет переизбран действующий лидер 80-летний Теодоро Обианг Нгема Мбасого, непрерывно находящийся у власти 43 года, пишет CNN.

    Противостоят нынешнему президенту лидер оппозиционной партии «Конвергенция за социальную демократию» Андрес Эсоно и представляющий Социал-демократическую коалиционную партию Буэнавентура Монсуй Асуму.

    Президентские выборы изначально должны были пройти весной 2023 года, но были перенесены на ноябрь 2022-го, чтобы совместить их с парламентскими и местными ради экономии.

    Теодоро Обианг пришел к власти в результате переворота в 1979 году, свергнув своего дядю Франсиско Масиаса Нгему. Сейчас он является самым долгоправящим президентом в мире. В его победе мало кто сомневался, так как оппозиционная деятельность в стране жестоко подавляется, СМИ находятся под контролем государства, а перед выборами власти провели аресты противников режима и закрыли границы с Камеруном и Габоном.

    Экваториальная Гвинея благодаря доходам от нефтегазовой промышленности занимает первое место по ВВП на душу населения в Африке, однако 70–80 % ее населения живут за чертой бедности, отмечает «Коммерсантъ». Уровень коррупции в стране также крайне высокий, нефтяные богатства, как пишут СМИ, в основном оседают в карманах людей из окружения президента.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ8
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 11

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    11
    close