Президент, который правит дольше всех в мире, будет переизбран

В Экваториальной Гвинее представители правящей партии набрали более
Противостоят нынешнему президенту лидер оппозиционной партии «Конвергенция за социальную демократию» Андрес Эсоно и представляющий Социал-демократическую коалиционную партию Буэнавентура Монсуй Асуму.
Президентские выборы изначально должны были пройти весной 2023 года, но были перенесены на ноябрь 2022-го, чтобы совместить их с парламентскими и местными ради экономии.
Теодоро Обианг пришел к власти в результате переворота в 1979 году, свергнув своего дядю Франсиско Масиаса Нгему. Сейчас он является самым долгоправящим президентом в мире. В его победе мало кто сомневался, так как оппозиционная деятельность в стране жестоко подавляется, СМИ находятся под контролем государства, а перед выборами власти провели аресты противников режима и закрыли границы с Камеруном и Габоном.
Экваториальная Гвинея благодаря доходам от нефтегазовой промышленности занимает первое место по ВВП на душу населения в Африке, однако