Стало известно, кто читает Виктора Пелевина и какие именно книги, — подведены итоги опроса

В день 60-летия Виктора Пелевина издательство «Эксмо» и портал «Рамблер» подвели итоги опроса о творчестве писателя. Оказалось, что 67 % его читателей — мужчины. Причем в основном — старшего поколения ( 37 % ) и менеджеры среднего звена ( 27 % ).



Наибольшим успехом из произведений Пелевина пользуются «Чапаев и Пустота» ( 44 % ) и Generation «П» (35 %) , далее следуют S.N.U.F.F. ( 7 % ), Empire V (5 % ), KGBT+ (4 % ), Transhumanism Inc. (3 %) и iPhuck10 ( 2 % ).



Интересно, что в плане иллюстраций, которые подошли бы к произведениям Пелевина, треть опрошенных считают, что лучше всего его литературу выражает творчество Сальвадора Дали, четверть сделали выбор в пользу Иеронима Босха, следующим по популярности вариантом ответа был Бэнкси. Также опрошенные называли имена Василия Кандинского и Казимира Малевича.

