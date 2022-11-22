Стало известно, кто читает Виктора Пелевина и какие именно книги, — подведены итоги опроса

В день 60-летия Виктора Пелевина издательство «Эксмо» и портал «Рамблер» подвели итоги опроса о творчестве писателя. Оказалось, что
Наибольшим успехом из произведений Пелевина пользуются «Чапаев и Пустота» (
Интересно, что в плане иллюстраций, которые подошли бы к произведениям Пелевина, треть опрошенных считают, что лучше всего его литературу выражает творчество Сальвадора Дали, четверть сделали выбор в пользу Иеронима Босха, следующим по популярности вариантом ответа был Бэнкси. Также опрошенные называли имена Василия Кандинского и Казимира Малевича.
В исследовании, которое проходило в Интернете, приняли участие
22 ноября Виктору Пелевину исполняется 60 лет.