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    Стало известно, кто читает Виктора Пелевина и какие именно книги, — подведены итоги опроса

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    В день 60-летия Виктора Пелевина издательство «Эксмо» и портал «Рамблер» подвели итоги опроса о творчестве писателя. Оказалось, что 67 % его читателей — мужчины. Причем в основном — старшего поколения (37 %) и менеджеры среднего звена (27 %).

    Наибольшим успехом из произведений Пелевина пользуются «Чапаев и Пустота» (44 %) и Generation «П» (35 %), далее следуют S.N.U.F.F. (7 %), Empire V (5 %), KGBT+ (4 %), Transhumanism Inc. (3 %) и iPhuck10 (2 %).

    Интересно, что в плане иллюстраций, которые подошли бы к произведениям Пелевина, треть опрошенных считают, что лучше всего его литературу выражает творчество Сальвадора Дали, четверть сделали выбор в пользу Иеронима Босха, следующим по популярности вариантом ответа был Бэнкси. Также опрошенные называли имена Василия Кандинского и Казимира Малевича.

    В исследовании, которое проходило в Интернете, приняли участие 1 712 человек из разных городов.

    22 ноября Виктору Пелевину исполняется 60 лет.

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