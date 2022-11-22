Бдительная женщина помогла вернуть скутер из рук угонщика на Южном шоссе

Сотрудники Росгвардии задержали двух любителей чужого транспорта в Петербурге и Ленинградской области. Во Фрунзенском районе им помогло неравнодушие прохожей, а в Приозерском злоумышленник привлек к себе внимание сам.
Вечером 21 ноября на проспекте Славы к патрулировавшему территорию наряду Росгвардии обратилась женщина и рассказала, что незадолго до этого видела, как некий гражданин похитил припаркованный возле одного из домов на Южном шоссе скутер, повредив трос замка. Узнав приметы злоумышленника, сотрудники приступили к розыску и в 19:55 обнаружили на Южном шоссе мужчину, который катил рядом с собой скутер АВМ, сообщает 22 ноября пресс-служба УВО Петербурга и Ленобласти. Документов на скутер у него не оказалось, объяснить, откуда он у него, гражданин тоже не смог, поэтому был задержан по подозрению в краже и доставлен в 12-й отдел полиции для выяснения обстоятельств.
Несколькими часами ранее, в 14:51, сотрудники ОВО по Приозерскому району задержали на улице Цветкова в Приозерске нетрезвого рецидивиста на чужой машине. Патрулируя улицы, росгвардейцы заметили ехавший навстречу Chevrolet Lanos, который совершал опасные маневры. В какой-то момент водитель «Шевроле» не справился с управлением, съехал с дороги и наехал на камень. Сотрудники ОВО тут же направились к месту ДТП. Серьезных травм автомобилист не получил, но имел признаки алкогольного опьянения. Мужчину задержали и передали подоспевшему наряду ГИБДД.
Позднее выяснилось, что машину задержанный незадолго до ДТП угнал у своей супруги. Женщина обратилась в полицию с заявлением. Ранее мужчина уже был судим за кражу, нарушение ПДД и неправомерное завладение автомобилем без цели хищения.