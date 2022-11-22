Бдительная женщина помогла вернуть скутер из рук угонщика на Южном шоссе

Сотрудники Росгвардии задержали двух любителей чужого транспорта в Петербурге и Ленинградской области. Во Фрунзенском районе им помогло неравнодушие прохожей, а в Приозерском злоумышленник привлек к себе внимание сам.



Вечером 21 ноября на проспекте Славы к патрулировавшему территорию наряду Росгвардии обратилась женщина и рассказала, что незадолго до этого видела, как некий гражданин похитил припаркованный возле одного из домов на Южном шоссе скутер, повредив трос замка. Узнав приметы злоумышленника, сотрудники приступили к розыску и в 19:55 обнаружили на Южном шоссе мужчину, который катил рядом с собой скутер АВМ, сообщает 22 ноября пресс-служба УВО Петербурга и Ленобласти. Документов на скутер у него не оказалось, объяснить, откуда он у него, гражданин тоже не смог, поэтому был задержан по подозрению в краже и доставлен в 12-й отдел полиции для выяснения обстоятельств.