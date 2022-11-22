Песков высказался о сравнении Путина и Хрущёва

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сравнения Владимира Путина с бывшим главой правительства СССР Никитой Хрущёвым неуместны. Об этом он сообщил 22 ноября во время беседы с журналистами.

«Путин — это Путин. А Хрущёв — он был Хрущёвым. Царство ему небесное. Не думаю, что можно Путина с кем-то сравнивать», — отметил Песков (цитата по ТАСС).

Как тогда, так и сейчас «речь идёт о столкновении нас и коллективного Запада во главе с США». Тем не менее нюансы двух ситуаций, по словам пресс-секретаря главы государства, различаются.

