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    Песков высказался о сравнении Путина и Хрущёва

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    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сравнения Владимира Путина с бывшим главой правительства СССР Никитой Хрущёвым неуместны. Об этом он сообщил 22 ноября во время беседы с журналистами.

    «Путин — это Путин. А Хрущёв — он был Хрущёвым. Царство ему небесное. Не думаю, что можно Путина с кем-то сравнивать», — отметил Песков (цитата по ТАСС).

    Как тогда, так и сейчас «речь идёт о столкновении нас и коллективного Запада во главе с США». Тем не менее нюансы двух ситуаций, по словам пресс-секретаря главы государства, различаются.

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