Фигурное катание посреди пустыни. Артисты Государственного балета на льду Петербурга выступают в фан-зоне ЧМ-2022 в Катаре

Государственный балет на льду Санкт-Петербурга
Артисты Государственного балета на льду Петербурга стали участниками развлекательной программы для болельщиков чемпионата мира по футболу в Катаре. Как сообщил 22 ноября «Фонтанке» директор организации Михаил Каминов, ежедневно с 19 ноября по 18 декабря, то есть на протяжении всего турнира, петербургские фигуристы выступают с представлением «Лебединое озеро».
Ледовая площадка построена в Дохе на территории одной из официальных фан-зон ЧМ-2022. С 1 по 10 декабря там же покажут ледовый мюзикл Татьяны Навки «Спящая красавица. Легенда двух королевств».
Чемпионат мира по футболу открылся в Катаре. Он проходит с 20 ноября по 18 декабря.