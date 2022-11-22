    Сейчас

    -3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -3˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -5

    1 м/с, с-в

    762мм

    80%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd60.74eur62.12

    Фигурное катание посреди пустыни. Артисты Государственного балета на льду Петербурга выступают в фан-зоне ЧМ-2022 в Катаре

    1518
    обсудить

    Государственный балет на льду Санкт-Петербурга

    Артисты Государственного балета на льду Петербурга стали участниками развлекательной программы для болельщиков чемпионата мира по футболу в Катаре. Как сообщил 22 ноября «Фонтанке» директор организации Михаил Каминов, ежедневно с 19 ноября по 18 декабря, то есть на протяжении всего турнира, петербургские фигуристы выступают с представлением «Лебединое озеро».

    Ледовая площадка построена в Дохе на территории одной из официальных фан-зон ЧМ-2022. С 1 по 10 декабря там же покажут ледовый мюзикл Татьяны Навки «Спящая красавица. Легенда двух королевств».

    Чемпионат мира по футболу открылся в Катаре. Он проходит с 20 ноября по 18 декабря.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close