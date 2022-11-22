Иностранец с говорящей фамилией увел новый каршеринг с Чугунной улицы

Менее 15 минут потребовалось полиции, чтобы раскрыть угон каршеринга в Калининском районе Петербурга днем 21 ноября. За кражу машины задержали молодого гражданина одной из стран ближнего зарубежья.



В 15:08 понедельника в полицию обратился 38-летний сотрудник службы безопасности каршеринговой фирмы и рассказал об угоне нового Jac J7, сообщает 22 ноября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Автомобиль 2022 года выпуска пропал от дома 40 по Чугунной улице в половине девятого утра.