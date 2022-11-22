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    Драка людей в военной форме в ночном клубе в Кузбассе: журналисты выясняют детали

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    После инцидента в ночном клубе в городе Юрге Кемеровской области Росгвардия задержала 22-летнего мужчину, сообщает 22 ноября NGS42 со ссылкой на пресс-службу ведомства. В соцсетях распространяется видео драки с участием людей в военной форме.

    По данным издания, в клубе у отдыхающих возник конфликт, и один из мужчин стал ломать мебель, бросал стулья и разбил зеркало. Сотрудники заведения вызвали Росгвардию. Мужчину задержали и передали полиции.

    В соцсетях пишут, что драка случилась в клубе «Грабли» в Юрге. Ни в одном из ведомств журналистам NGS42 не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть, что на видео — инцидент, о котором сообщила Росгвардия. Для уточнения информации о других участниках конфликта пресс-служба Росгвардии рекомендовала обратиться в другие ведомства. В областном военкомате не уточнили, кто участвовал в драке — призывники или мобилизованные, и посоветовали запросить региональное управление МВД.

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