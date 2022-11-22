Медсестра петербургского психоневрологического интерната во время рабочей смены лишилась полумиллиона

Сотрудники полиции Кировского района области ищут воров, которые вынесли из квартиры петербургской медсестры все накопления.
53-летняя сотрудница одного из петербургских ПНИ обратилась в МВД накануне около половины двенадцатого утра, стало известно «Фонтанке» 22 ноября. Она сообщила, что её сутки не было дома в квартире в поселке Жихарево. За это время вор отжал стеклопакет на балконной двери и залез в её квартиру, которая расположена на первом этаже. Из помещения он похитил полмиллиона рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».