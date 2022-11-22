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    Мертвого мужчину закидали мусором и подожгли в Колпино

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    Следственный комитет вызывали на пожар в Колпино, где нашли тело мужчины.

    Сообщение о возгорании у подвального помещения дома 38 по Заводскому проспекту поступило накануне около 6:45 утра, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 22 ноября. Когда спасатели потушили горевший мусор, то выяснилось, что под ним лежит тело мужчины.

    Прибывшая на место следственно-оперативная группа установила, что умер он задолго до возгорания.

    Мужчине на вид лет 40, на теле эксперты не нашли следов насильственной смерти.

    Труп направлен в морг для установления причины гибели мужчины.

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