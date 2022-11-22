Мертвого мужчину закидали мусором и подожгли в Колпино

Следственный комитет вызывали на пожар в Колпино, где нашли тело мужчины.
Сообщение о возгорании у подвального помещения дома 38 по Заводскому проспекту поступило накануне около 6:45 утра, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 22 ноября. Когда спасатели потушили горевший мусор, то выяснилось, что под ним лежит тело мужчины.
Прибывшая на место следственно-оперативная группа установила, что умер он задолго до возгорания.
Мужчине на вид лет 40, на теле эксперты не нашли следов насильственной смерти.
Труп направлен в морг для установления причины гибели мужчины.