«В ребенка прилетел «Крузак» справа и отец слева». Тяжёлое ДТП на Стартовой устроил водитель «Ленд Крузера» без прав, но с кучей штрафов

Два человека в больнице и один задержан после серьёзного ДТП в Московском районе Петербурга. Подробности стали известны «Фонтанке» 22 ноября.



ДТП произошло вчера, 21 ноября, около 9:30 на перекрёстке Стартовой и Шереметьевской улиц. По предварительной версии, 57-летний петербуржец на своей «Тойоте Ленд Крузер Прадо» при выезде со второстепенной дороги не пропустил «Форд Фиесту» с омскими номерами, ехавшую по главной. В «Фиесте» пострадали 49-летний водитель и 6-летний пассажир, оба жители Омской области. Мужчина в тяжёлом состоянии попал в НИИ Скорой помощи, а мальчик в состоянии средней степени тяжести — в детскую городскую больницу № 1.



Водитель «Ленд Крузера», по данным «Фонтанки», не имеет права управления транспортным средством. Его лишили прав за нарушение правил проезда железнодорожного переезда, но удостоверение он не сдавал. При этом с начала года его 31 раз привлекали к административной ответственности за нарушения ПДД: 30 раз за превышение скорости и один раз за нарушение правил регистрации ТС. Мужчину доставили в полицию и определили в спецпомещение для задержанных лиц. Как сообщает ГУ МВД, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

