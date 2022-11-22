Немолодого предпринимателя задержали по педофильской статье после летнего «отдыха» у Лимпопо

60-летний индивидуальный предприниматель, как полагает следствие, в июне 2021 года повез знакомых, среди которых был и ребенок, купаться в район пожарного водоема Лимпопо у Мшинского поселения, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 22 ноября.

Жителя Купчино задержали сотрудники «Детского» отдела уголовного розыска по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении 11-летней летом прошлого года.

Часа в три дня он, по предварительной информации, запер девочку в салоне и начал трогать за интимные места, а затем насильно стал онанировать с помощью её руки.

Об обстоятельствах летнего «отдыха» стало известно лишь полтора года спустя. СК возбудил уголовное дело. Мужчина был задержан накануне на улице Солдата Корзуна. Ночь он провел в камере.



До того, как стать бизнесменом, мужчина имел очень богатую уголовную биографию. Еще во времена Советского Союза он привлекался к уголовной ответственности за «Убийство», «Бродяжничество» и «Неуплату алиментов».

