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    Немолодого предпринимателя задержали по педофильской статье после летнего «отдыха» у Лимпопо

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    Жителя Купчино задержали сотрудники «Детского» отдела уголовного розыска по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении 11-летней летом прошлого года.

    60-летний индивидуальный предприниматель, как полагает следствие, в июне 2021 года повез знакомых, среди которых был и ребенок, купаться в район пожарного водоема Лимпопо у Мшинского поселения, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 22 ноября.

    Часа в три дня он, по предварительной информации, запер девочку в салоне и начал трогать за интимные места, а затем насильно стал онанировать с помощью её руки.

    Об обстоятельствах летнего «отдыха» стало известно лишь полтора года спустя. СК возбудил уголовное дело. Мужчина был задержан накануне на улице Солдата Корзуна. Ночь он провел в камере.

    До того, как стать бизнесменом, мужчина имел очень богатую уголовную биографию. Еще во времена Советского Союза он привлекался к уголовной ответственности за «Убийство», «Бродяжничество» и «Неуплату алиментов».

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