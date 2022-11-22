    Сейчас

    -6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -6˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -9

    1 м/с, вос

    763мм

    88%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd60.74eur62.12

    Умер продюсер «Крёстного отца» Грэй Фредериксон, получивший «Оскар»

    1182
    обсудить

    Кинематографист Грэй Фредериксон умер в США, ему было 85 лет. Об этом сообщил 21 ноября The Hollywood Reporter.

    Супруга Фредериксона рассказала, что он болел раком.

    Фредериксон в качестве продюсера работал с режиссером Фрэнсисом Фордом Копполой над трилогией «Крёстный отец» и фильмом о вьетнамской войне «Апокалипсис сегодня». За картину «Крёстный отец 2» он как сопродюсер получил «Оскар» и претендовал на такую же награду за «Апокалипсис сегодня». Участвовал в создании других фильмов Копполы, в последние годы продюсировал казахстанские фильмы и картину «Крысы» (2015, Россия и США).

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close