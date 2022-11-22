Умер продюсер «Крёстного отца» Грэй Фредериксон, получивший «Оскар»

Кинематографист Грэй Фредериксон умер в США, ему было 85 лет. Об этом сообщил 21 ноября The Hollywood Reporter.



Супруга Фредериксона рассказала, что он болел раком.



Фредериксон в качестве продюсера работал с режиссером Фрэнсисом Фордом Копполой над трилогией «Крёстный отец» и фильмом о вьетнамской войне «Апокалипсис сегодня». За картину «Крёстный отец 2» он как сопродюсер получил «Оскар» и претендовал на такую же награду за «Апокалипсис сегодня». Участвовал в создании других фильмов Копполы, в последние годы продюсировал казахстанские фильмы и картину «Крысы» (2015, Россия и США).

