Раненный в зоне СВО псковский священник Александр Цыганов ушёл из жизни

Раненный в зоне СВО псковский священник Александр Цыганов скончался после двух недель борьбы за жизнь.
Об этом 21 ноября сообщает Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь.
«Скончался воинский священник 76-й десантно-штурмовой дивизии ВДВ, клирик храма святого благоверного князя Александра Невского города Пскова», — говорится в записи.
7 ноября стало известно, что Цыганов получил тяжёлое ранение, когда окормлял российских солдат в зоне СВО. Он попал под обстрел вместе со священником Михаилом Васильевым, который скончался сразу.