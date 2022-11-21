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    Раненный в зоне СВО псковский священник Александр Цыганов ушёл из жизни

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    Раненный в зоне СВО псковский священник Александр Цыганов скончался после двух недель борьбы за жизнь.

    Об этом 21 ноября сообщает Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь.

    «Скончался воинский священник 76-й десантно-штурмовой дивизии ВДВ, клирик храма святого благоверного князя Александра Невского города Пскова», — говорится в записи.

    7 ноября стало известно, что Цыганов получил тяжёлое ранение, когда окормлял российских солдат в зоне СВО. Он попал под обстрел вместе со священником Михаилом Васильевым, который скончался сразу.

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