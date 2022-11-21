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    Байден помиловал индеек Шоколадку и Крошку. Одна из них оказалась разговорчивой

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    Американский президент Джо Байден в понедельник помиловал индеек по кличкам Шоколадка и Крошка. Церемония проходит ежегодно перед Днём благодарения. Трансляцию 21 ноября вёл телеканал CNBC.

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    Первой всеобщее внимание заполучила Шоколадка. «Ты помилована. Да, я серьёзно», — обратился глава государства к птице. Под хохот зрителей он приставил микрофон к её клюву, но спасённая пернатая отказалась разговаривать.

    Во время торжественной речи президента вторая индейка, Крошка, расхаживала за спиной Байдена, периодически перебивая его своими криками.

    Птиц вырастили на ферме в городе Монро в штате Северная Каролина, они продолжат там жить. Шоколадка весит 20,8 кг, а Крошка — 21,3 кг.

    Первым американским президентом, который помиловал индейку, считается Джон Кеннеди. Он сделал это в 1963 году.

    День благодарения отмечается в США ежегодно в четвёртый четверг ноября. В этом году его будут праздновать 24 ноября.

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