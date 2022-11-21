Дым из квартиры на Фонтанке привлек петербургских пожарных. Есть пострадавшая

Квартирный пожар в доме XIX века произошел в центре Петербурга в понедельник вечером. Не обошлось без пострадавших.
читатели «Фонтанки»
Как сообщает 21 ноября пресс-служба городского ГУ МЧС, сигнал о возгорании по адресу набережная реки Фонтанки, 28, поступила в 19:54. Горела кухня в трехкомнатной квартире на площади 5 «квадратов». В 20:20 пожар локализовали.
В результате в больницу увезли женщину.
Горевшее здание – Доходный дом Оржевского 1842 года постройки. В 1881 году там жил композитор Пётр Чайковский.