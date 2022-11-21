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    Дым из квартиры на Фонтанке привлек петербургских пожарных. Есть пострадавшая

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    Квартирный пожар в доме XIX века произошел в центре Петербурга в понедельник вечером. Не обошлось без пострадавших.

    читатели «Фонтанки»

    Как сообщает 21 ноября пресс-служба городского ГУ МЧС, сигнал о возгорании по адресу набережная реки Фонтанки, 28, поступила в 19:54. Горела кухня в трехкомнатной квартире на площади 5 «квадратов». В 20:20 пожар локализовали.

    В результате в больницу увезли женщину.

    Горевшее здание – Доходный дом Оржевского 1842 года постройки. В 1881 году там жил композитор Пётр Чайковский.

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