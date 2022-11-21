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    Часть КАД в Петербурге осталась без света. Тьму разгоняют автомобильные фары

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    Участок КАД от Московского шоссе до Большого Обуховского моста оказался обесточен. Об этом вечером 21 ноября рассказал читатель «Фонтанки».

    Фото: читатель «Фонтанки»
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    Расстояние между двумя точками — более восьми километров. На сделанной им фотографии видно, что дорогу освещают автомобильные фары и стоп-сигналы.

    «Освещение пропало в 17:20 на участке от Вантового моста до развязки с Московским шоссе. Ведутся аварийно-восстановительные работы эксплуатирующей подрядной организацией, занимающейся содержанием электроосвещения. Ориентировочный срок восстановления освещения — три часа от нынешнего момента», — рассказали в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

    Фото: читатель «Фонтанки»

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