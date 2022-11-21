Часть КАД в Петербурге осталась без света. Тьму разгоняют автомобильные фары

Участок КАД от Московского шоссе до Большого Обуховского моста оказался обесточен. Об этом вечером 21 ноября рассказал читатель «Фонтанки».

Расстояние между двумя точками — более восьми километров. На сделанной им фотографии видно, что дорогу освещают автомобильные фары и стоп-сигналы.



«Освещение пропало в 17:20 на участке от Вантового моста до развязки с Московским шоссе. Ведутся аварийно-восстановительные работы эксплуатирующей подрядной организацией, занимающейся содержанием электроосвещения. Ориентировочный срок восстановления освещения — три часа от нынешнего момента», — рассказали в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».