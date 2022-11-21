Космический корабль Orion облетел Луну

Космический корабль Orion совершил облёт Луны в рамках тестового беспилотного полёта. Об этом 21 ноября сообщили в NASA.

На корабле на две с половиной минуты включили маршевый двигатель в районе обратной стороны Луны, которая не видна с Земли. Это произошло в 07:44 по времени Восточного побережья США, или в 15:44 по Москве.

Приблизительно через 13 минут корабль пролетел на высоте 130 км от поверхности Луны. Впоследствии Orion начал постепенно от неё удаляться.

Орбита полёта корабля над естественным спутником, в частности, прошла над районом посадки Apollo 11.

Предполагается, что ещё одно включение двигателя произойдёт в пятницу. Оно способствует выходу на дальнюю ретроградную орбиту высотой 64 тыс. км от поверхности Луны, где корабль пробудет шесть дней. Отмечается, что 5 декабря Orion совершит ещё один облёт Луны на близком расстоянии, а затем направится к Земле. Напомним, корабль запустили 16 ноября в рамках миссии Artemis 1 («Артемида-1»). Ракета-носитель Space Launch System (SLS) стартовала из космического центра им. Кеннеди во Флориде.