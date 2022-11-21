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    Космический корабль Orion облетел Луну

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    Космический корабль Orion совершил облёт Луны в рамках тестового беспилотного полёта. Об этом 21 ноября сообщили в NASA.

    На корабле на две с половиной минуты включили маршевый двигатель в районе обратной стороны Луны, которая не видна с Земли. Это произошло в 07:44 по времени Восточного побережья США, или в 15:44 по Москве.

    Приблизительно через 13 минут корабль пролетел на высоте 130 км от поверхности Луны. Впоследствии Orion начал постепенно от неё удаляться.

    Орбита полёта корабля над естественным спутником, в частности, прошла над районом посадки Apollo 11.

    Предполагается, что ещё одно включение двигателя произойдёт в пятницу. Оно способствует выходу на дальнюю ретроградную орбиту высотой 64 тыс. км от поверхности Луны, где корабль пробудет шесть дней.

    Отмечается, что 5 декабря Orion совершит ещё один облёт Луны на близком расстоянии, а затем направится к Земле.

    Напомним, корабль запустили 16 ноября в рамках миссии Artemis 1 («Артемида-1»). Ракета-носитель Space Launch System (SLS) стартовала из космического центра им. Кеннеди во Флориде.

    Этот полёт должен показать, насколько готовы ракета SLS и корабль Orion к выполнению пилотируемой миссии.

    Главная цель программы Artemis — возвращение американских астронавтов на лунную поверхность спустя 53 года после последней миссии, строительство окололунной станции и подготовка условий для возможной колонизации Луны.

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