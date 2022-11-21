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    В Польше отменили штраф для «Газпрома» и партнёров по «Северному потоку-2»

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    Суд в Польше отменил решение местного антимонопольного регулятора, в 2020 году наложившего штраф на российскую корпорацию «Газпром» и её европейских партнёров, которые участвовали в строительстве «Северного потока-2». О таком решении судебной инстанции 21 ноября сообщает польское Управление по защите конкуренции и потребителей UOKiK.

    В 2020 году UOKiK оштрафовал ПАО «Газпром» на сумму более 29 млрд злотых (порядка $ 6,3 млрд по текущему курсу) по делу «Северного потока-2», а европейских партнёров проекта — компании Engie Energy, Uniper, OMV, Shell и Wintershall — на общую сумму 234 млн злотых (около $ 53 млн по текущему курсу. Причиной наложения штрафа стало то, что «Газпром» и его партнёры в мае 2018 года создали совместную компанию, ответственную за строительство и эксплуатацию газопровода, без необходимого на то согласия регулятора. Два года спустя на участников проекта были наложены финансовые санкции.

    Компании обжаловали это решение, и в конце ноября 2022 года суд по конкуренции и защите прав потребителей отменил его, уточняется в сообщении. UOKiK намерен оспорить это решение суда.

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