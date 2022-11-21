Публично, в присутствии родственников. Губернатор Гладков пригрозил чиновникам «отрубанием головы» за задержки при сдаче объектов

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в шутку пообещал «казни» за несвоевременную сдачу объектов. Так он отреагировал на доклад министра строительства региона Оксаны Козлитиной на оперативном совещании 21 ноября.
Речь на заседании шла о ходе капитального ремонта и строительства объектов образования, культуры и спорта. Гладков оказался недоволен процессом и сроками выполнения работ.
«Объектов не хватает, деньги выделены — ничего. <…> Один объект не сдается — это уже катастрофа, а если пять-шесть объектов — это вообще расстрел. Казнь на Соборной площади через отрубание головы. Публичное. В присутствии родственников», — с улыбкой сказал губернатор. Он также спросил, какая еще нужна мотивация, чтобы министр порадовала спортсменов, образование и культуру сданными объектами.
В ответ Козлитина сказала «спасибо» и пообещала принять все меры, чтобы «не порадовать отрубленной головой». Гладков добавил, что на следующей неделе снова заслушает доклад министра.