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    Публично, в присутствии родственников. Губернатор Гладков пригрозил чиновникам «отрубанием головы» за задержки при сдаче объектов

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    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в шутку пообещал «казни» за несвоевременную сдачу объектов. Так он отреагировал на доклад министра строительства региона Оксаны Козлитиной на оперативном совещании 21 ноября.

    Еженедельное оперативное совещание Правительства Белгородской области

    Речь на заседании шла о ходе капитального ремонта и строительства объектов образования, культуры и спорта. Гладков оказался недоволен процессом и сроками выполнения работ.

    «Объектов не хватает, деньги выделены — ничего. <…> Один объект не сдается — это уже катастрофа, а если пять-шесть объектов — это вообще расстрел. Казнь на Соборной площади через отрубание головы. Публичное. В присутствии родственников», — с улыбкой сказал губернатор. Он также спросил, какая еще нужна мотивация, чтобы министр порадовала спортсменов, образование и культуру сданными объектами.

    В ответ Козлитина сказала «спасибо» и пообещала принять все меры, чтобы «не порадовать отрубленной головой». Гладков добавил, что на следующей неделе снова заслушает доклад министра.

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