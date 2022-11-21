Петербургские инвесторы стали чаще брать ипотеку — 75% инвестсделок теперь совершаются в кредит

Инвесторы в жилье поменяли свой подход к вложениям и их мотив. По данным Консалтингового центра «Петербургская недвижимость», доля инвестиций с ипотекой в Санкт-Петербурге поднялась на 15 п.п. в сравнении с прошлым годом и составила 75% от всех инвестиционных сделок.
Аналитики считают, что это связано с минимальными в истории субсидированными ипотечными ставками от 0,01% и популярной сейчас траншевой ипотекой с платежом от 1 рубля в месяц.
— Инвесторы в недвижимость стали чаще использовать специальные ипотечные продукты, которые позволяют приобрести квартиру с минимальными вложениями, — уточняют эксперты Консалтингового центра. — Достаточно внести первый взнос от 15%, а далее ежемесячные платежи будут минимизированы вплоть до 1 рубля на весь период до сдачи дома. Таким образом, инвесторы получают возможность перепродать квартиру в этот период или сразу после сдачи в эксплуатацию.
Еще аналитики отметили изменение инвестиционного мотива. Теперь инвесторы стремятся не только получать доход за счет роста стоимости квартиры по мере строительства дома, но и сохранить свои вложения.
В среднем порог входа в инвестиционных сделках составляет от 3,5 млн рублей в комплексах комфорт-класса и от 6,5 млн рублей в высоком сегменте. Сейчас же за счет акционных ипотечных продуктов можно начать инвестировать и от 800 тысяч рублей и до сдачи объекта нести сниженную финансовую нагрузку — либо платить рубль месяц, либо по ставке 0,01%.