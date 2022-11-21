Петербургские инвесторы стали чаще брать ипотеку — 75% инвестсделок теперь совершаются в кредит

Инвесторы в жилье поменяли свой подход к вложениям и их мотив. По данным Консалтингового центра «Петербургская недвижимость», доля инвестиций с ипотекой в Санкт-Петербурге поднялась на 15 п.п. в сравнении с прошлым годом и составила 75% от всех инвестиционных сделок.



Аналитики считают, что это связано с минимальными в истории субсидированными ипотечными ставками от 0,01% и популярной сейчас траншевой ипотекой с платежом от 1 рубля в месяц.

