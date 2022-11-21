Дело в спецоперации. Депутаты предлагают внести поправки в закон о военной службе

На рассмотрение Госдумы внесли законопроект об изменении Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе». Документ опубликован 21 ноября на портале «Законотворчество».



Депутаты предлагают «дополнить перечень «мероприятий», в которых могут принимать участие российские военнослужащие». Формулировку «для пресечения международной террористической деятельности» авторы документа хотят заменить на участие в «контртеррористических и иных операциях за пределами территории Российской Федерации».



Как объясняют инициаторы законопроекта, поправка необходима, поскольку нынешние формулировки не учитывают боевые действия на территории ЛДНР и Украины.

