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    Дело в спецоперации. Депутаты предлагают внести поправки в закон о военной службе

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    На рассмотрение Госдумы внесли законопроект об изменении Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе». Документ опубликован 21 ноября на портале «Законотворчество».

    Депутаты предлагают «дополнить перечень «мероприятий», в которых могут принимать участие российские военнослужащие». Формулировку «для пресечения международной террористической деятельности» авторы документа хотят заменить на участие в «контртеррористических и иных операциях за пределами территории Российской Федерации».

    Как объясняют инициаторы законопроекта, поправка необходима, поскольку нынешние формулировки не учитывают боевые действия на территории ЛДНР и Украины.

    В Госдуму документ внесли 11 депутатов от «Единой России», в их числе — глава комитета нижней палаты парламента по обороне Андрей Картаполов.

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