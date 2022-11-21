Скажи мне правду, атаман. Кандидатов на эту должность обязали отчитываться о доходах

Президент РФ Владимир Путин обязал кандидатов в казачьи атаманы отчитываться о доходах, а уже действующих атаманов — размещать соответствующие сведения в интернете. Соответствующий федеральный закон за подписью главы государства опубликован 21 ноября на официальном портале правовой информации.



Согласно документу, все кандидаты на должность атамана Всероссийского казачьего общества при внесении представления о назначении теперь обязаны раскрывать сведения о своих доходах, расходах и об имуществе, как и госслужащие.

