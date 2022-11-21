Скажи мне правду, атаман. Кандидатов на эту должность обязали отчитываться о доходах

Президент РФ Владимир Путин обязал кандидатов в казачьи атаманы отчитываться о доходах, а уже действующих атаманов — размещать соответствующие сведения в интернете. Соответствующий федеральный закон за подписью главы государства опубликован 21 ноября на официальном портале правовой информации.
Согласно документу, все кандидаты на должность атамана Всероссийского казачьего общества при внесении представления о назначении теперь обязаны раскрывать сведения о своих доходах, расходах и об имуществе, как и госслужащие.
Отметим, что действующие атаманы казачьих обществ обязаны отчитываться о доходах, согласно закону, подписанному президентом РФ ещё в 2017 году. Теперь им предписывается размещать данную информацию в открытом доступе в Сети и предоставлять такие сведения для опубликования в СМИ.