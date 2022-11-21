Fiskeribladet: Российский траулер «Замоскворечье» арестован в Норвегии

В норвежском Тромсё арестован российский траулер «Замоскворечье» по подозрению в незаконном лове сельди. Об этом сообщает 21 ноября издание Fiskeribladet, передает Vg.no.

Российское судно арестовал корабль береговой охраны «Бизон». Это уже второй траулер одной и той же российской компании за неделю, который находился в одном районе и подозревается в таком же правонарушении.

«На прошлой неделе голландское и российское рыболовецкие суда были оштрафованы на миллионы и конфискованы за незаконный лов сельди в норвежской экономической зоне — та самая ситуация, за которую сейчас преследуется "Замоскворечье"», — утверждается в публикации.