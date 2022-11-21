    Сейчас

    -5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -5˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -8

    1 м/с, вос

    766мм

    80%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd60.37eur62.45

    Fiskeribladet: Российский траулер «Замоскворечье» арестован в Норвегии

    3651
    7 комментариев

    В норвежском Тромсё арестован российский траулер «Замоскворечье» по подозрению в незаконном лове сельди. Об этом сообщает 21 ноября издание Fiskeribladet, передает Vg.no.

    Российское судно арестовал корабль береговой охраны «Бизон». Это уже второй траулер одной и той же российской компании за неделю, который находился в одном районе и подозревается в таком же правонарушении.

    «На прошлой неделе голландское и российское рыболовецкие суда были оштрафованы на миллионы и конфискованы за незаконный лов сельди в норвежской экономической зоне — та самая ситуация, за которую сейчас преследуется "Замоскворечье"», — утверждается в публикации.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК5
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 7

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    7
    close