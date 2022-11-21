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    Футболисты «Црвены Звезды» после матча с «Зенитом» пойдут в Эрмитаж и на балет

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    Футболистов сербского футбольного клуба «Црвена Звезда», которые сыграют на «Газпром Арене» с «Зенитом» в товарищеском матче, в Петербурге ожидает культурная программа. Как сообщает 21 ноября «Матч ТВ», гости из Белграда побывают в Эрмитаже и на балете «Спящая красавица» в Михайловском театре.

    Матч «Зенит» — «Црвена Звезда» пройдет в Северной столице во вторник, 22 ноября. Начало в 20:00.

    Кроме того, 22 ноября болельщики получат возможность увидеть и сфотографироваться с трофеями, действующими обладателями которых являются сине-бело-голубые и белградский клуб. Это Кубок чемпионов РПЛ и Суперкубок страны, а также главный трофей сербской Суперлиги и национальный Кубок.

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