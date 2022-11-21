Пока вас не было дома. Отпускникам и командированным пересчитают плату за вывоз мусора

Весной будущего года в России начнёт действовать новый порядок перерасчёта платы за вывоз мусора для жильцов многоквартирных домов. Соответствующее постановление 21 ноября подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Согласно документу, в случае если граждане в течение какого-то срока фактически не пользовались этой услугой — например, были в отпуске или командировке, — они могут за неё не платить. Для перерасчёта необходимо будет подать заявление в управляющую компанию и предоставить к нему подтверждающие документы, например туристические путёвки и авиабилеты.
Уточняется, что возможность перерасчёта платы за вывоз мусора смогут получить как жители домов, где тарифы рассчитываются исходя из числа прописанных, так и тех, где для расчёта учитывается общая площадь жилых помещений.
Новый порядок перерасчёта начнёт действовать с 1 марта 2023 года.