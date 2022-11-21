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    «Нет вобле» возвращается в суд. Полиция обжаловала решение о неприязни к рыбе

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    Тюменский областной суд отменил решение коллег первой инстанции, которые не увидели дискредитации армии в словосочетании «Нет вобле». Дело направлено на новое рассмотрение 21 ноября.

    Жалобу удалось оспорить полиции. Девушка, в отношении которой возбуждено административное производство, заявила журналистам 72.ru, что не ожидала такого решения суда.

    «Я на самом деле была уверена, что жалобу полиции отклонят и решение судьи оставят без изменений. Я не знаю, как пойдет дальше. Сейчас бесполезно что-то предполагать. Мне в принципе не очень нравятся слова из пяти букв, которые начинаются на В и заканчиваются на А. Есть такие проблемы», — рассказала она после заседания.

    Поводом для судебного разбирательства стала оставленная на асфальте надпись, где три буквы одного слова были скрыты «звездочками». Силовики заподозрили неладное, но девушка заявила, что имела в виду «Нет вобле»: просто «испытывает неприязнь к данному виду рыб». Суд первой инстанции дискредитации армии в надписи не увидел.

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    Local21 Ноя 2022 в 14:51
    Нет водке!!!
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