С улиц Петербурга вывезли первый снег: до выходных он успевал таять

Петербургские коммунальщики вывезли с городских улиц первые кубометры снежных масс в этом осенне-зимнем сезоне. К концу недели мокрый снег сменился устойчивым «минусом».
На минувшей неделе городские предприятия вывезли с улиц Петербурга 28 кубометров снега, сообщает 21 ноября пресс-служба комитета по благоустройству. Причем весь объем пришелся на выходные: все, что выпало ранее, успевало растаять самостоятельно, хотя в некоторых районах в середине недели наметало по 2 см и более. Устойчивая минусовая температура заставила выгнать на улицы больше техники. Дороги и тротуары обрабатывают противогололедными материалами.
Также за неделю с городских дорог вывезли 760 кубометров мусора и 940 тонн смета. В понедельник, 21 ноября, петербургские улицы убирают 729 машин и 872 дворника. В садах, скверах и парках мусор и листья убирают 268 машин и 940 специалистов ручного труда. Работники также приводят в порядок скамейки и ограждения.