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    Лебеди по пути в Европу остановились под Петербургом на месте сожжённой деревни

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    Стая лебедей-кликунов остановилась на отдых у мемориала «Большое Заречье» в Волосовском районе Ленинградской области.

    Птицы сделали передышку по дороге на юг. После уборки урожая на поле им есть чем полакомиться, рассказывает 21 ноября кандидат биологических наук Павел Глазков в своём канале «Каждой твари по паре».

    «Члены стаи постоянно устраивают между собой перекличку, курлыкают. Именно из-за курлыкающих звуков этот вид лебедей и назвали кликунами», — отмечает Павел Глазков.

    Некоторые птицы серые — это молодняк. Белоснежными они станут только к трем годам, когда придет время обзаводиться потомством. Лебеди образуют семью на всю жизнь, видно, что даже в стае они держатся парами.

    «Эта стая, скорее всего, летит через наш регион транзитом, из мест гнездований — тундры и лесотундры. Напомню, что несколько десятков пар лебедей-кликунов продолжают свой род и у нас, в Ленинградской области. Стая может задержаться здесь, но ненадолго, пока не наступят морозы. Отдохнут, подкрепятся — и продолжат свой нелегкий путь к местам зимовки, в Западную Европу», — рассказывает зоолог.

    Мемориальный комплекс «Большое Заречье» находится на месте сожжённой в годы Великой Отечественной войны деревни.

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