Лебеди по пути в Европу остановились под Петербургом на месте сожжённой деревни

Птицы сделали передышку по дороге на юг. После уборки урожая на поле им есть чем полакомиться, рассказывает 21 ноября кандидат биологических наук Павел Глазков в своём канале «Каждой твари по паре» .

«Члены стаи постоянно устраивают между собой перекличку, курлыкают. Именно из-за курлыкающих звуков этот вид лебедей и назвали кликунами», — отмечает Павел Глазков.

Некоторые птицы серые — это молодняк. Белоснежными они станут только к трем годам, когда придет время обзаводиться потомством. Лебеди образуют семью на всю жизнь, видно, что даже в стае они держатся парами.



«Эта стая, скорее всего, летит через наш регион транзитом, из мест гнездований — тундры и лесотундры. Напомню, что несколько десятков пар лебедей-кликунов продолжают свой род и у нас, в Ленинградской области. Стая может задержаться здесь, но ненадолго, пока не наступят морозы. Отдохнут, подкрепятся — и продолжат свой нелегкий путь к местам зимовки, в Западную Европу», — рассказывает зоолог.

