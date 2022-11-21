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    «Мы в Челябинске улыбнулись, за это арестовывают». Резидент Comedy Club попался полиции

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    Административный протокол составили на резидента Comedy Club Андрея Бебуришвили в Челябинске. Комик совершил ошибку, закурив у здания аэропорта. Об этом 21 ноября сообщает РИА Новости со ссылкой на региональную транспортную полицию.

    Бебуришвили с товарищем зажгли сигареты прямо у входа в аэропорт. Сотрудники линейного отдела полиции сразу же повели их в служебное помещение, где оформили соответствующие протоколы. Это было в первом часу дня по местному времени в воскресенье.

    «Мы в Челябинске улыбнулись, за это арестовывают. Будьте аккуратны. Курение в неположенном месте», — написал с иронией Бебуришвили в своем телеграм-канале.

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