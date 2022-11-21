«Мы в Челябинске улыбнулись, за это арестовывают». Резидент Comedy Club попался полиции

Административный протокол составили на резидента Comedy Club Андрея Бебуришвили в Челябинске. Комик совершил ошибку, закурив у здания аэропорта. Об этом 21 ноября сообщает РИА Новости со ссылкой на региональную транспортную полицию.



Бебуришвили с товарищем зажгли сигареты прямо у входа в аэропорт. Сотрудники линейного отдела полиции сразу же повели их в служебное помещение, где оформили соответствующие протоколы. Это было в первом часу дня по местному времени в воскресенье.

