Ждать ли второй волны мобилизации: новости вокруг СВО за 21 ноября

Частичная мобилизация в России завершилась в конце октября Фото: Ирина Шарова / 72.RU Поделиться Поделиться





В Кремле рассказали о том, будет ли вторая волна мобилизации Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о том, будет ли в России вторая волна частичной мобилизации. По его словам, в Кремле не ведут обсуждений по поводу такой возможности.

— Я не могу говорить за Минобороны. В Кремле никаких обсуждений на этот счет нет, — отметил Песков.

Ранее об окончании мобилизации сообщил министр обороны Сергей Шойгу. Указ об объявлении частичной мобилизации президент РФ Владимир Путин подписал 21 сентября.



Руководитель администрации Читы отправился добровольцем на СВО Руководитель администрации Читы Александр Сапожников официально оставил свой пост и решил пойти на СВО. Об этом он написал в своем телеграм-канале. — Дорогие читинцы! Я принял решение отправиться туда, где сегодня нужен больше всего, — в зону специальной военной операции. Как десантник с боевым опытом, как гражданин я не могу оставаться в стороне от судьбоносного сражения нашей Родины за право на будущее, которое мы получили от наших предков. Мой долг и мое призвание — вновь встать на защиту нашей страны, — написал Сапожников.



Он поблагодарил всех читинцев, коллег и «всех, кто помогает делать наш город лучше», а особенно — губернатора края Александра Осипова и правительство региона.

— Нам всем еще предстоит много и хорошо трудиться, чтобы сделать мир вокруг, свою страну, свой город еще лучше. Желаю нашей любимой Чите — городу трудовой доблести — гармоничного и динамичного развития, а самим читинцам счастья и благополучия, — добавил Сапожников.



Президент подписал указ о статусе ветерана боевых действий для добровольцев СВО

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о статусе ветерана боевых действий для добровольцев, участвующих в спецоперации. Ранее этот закон одобрили Госдума и Совет Федерации. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что добровольцы и члены их семей, как и военнослужащие Российской Федерации, «будут пользоваться установленными законом льготами и мерами социальной поддержки».

Закон вступит в силу с момента опубликования и распространится на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики; в Запорожской и Херсонской областях — с 30 сентября 2022 года.



Выплаты для мобилизованных освободили от НДФЛ

Президент России Владимир Путин подписал закон об освобождении выплат для мобилизованных от налогов. Документ, в частности, освобождает с 1 января 2022 года от НДФЛ доходы в виде денежных средств и иного имущества, безвозмездно полученные мобилизованными, контрактниками и добровольцами, принимающими участие в СВО, а также членами их семей.



Как разъясняет Минфин, при этом передача имущества не будет облагаться НДС, а связанные с этим расходы организации будут учитываться при определении налогооблагаемой базы по налогу на прибыль. В отдельном материале мы подробно рассказывали о том, сколько должны получать мобилизованные и кому полагаются разовые выплаты.

Фармпроизводители пожаловались на сбои в транзите лекарств через Беларусь

Как сообщают «Ведомости», у фармпроизводителей возникли сложности с транзитом лекарств и сырья для их производства через Беларусь. В письме Ассоциации российских фармацевтических производителей (АРФП) говорится, что эта проблема связана с сентябрьскими изменениями в законодательство Беларуси. Согласно поправкам, с 20 сентября перевозимые через Беларусь лекарства и сырье должны быть включены либо в госреестр лекарств республики, либо в Единый реестр зарегистрированных лекарств ЕАЭС.



Фармпроизводители отметили, что далеко не все российские препараты включены в белорусский реестр, а евразийский только начинают заполнять. По словам экспертов, Беларусь — одно из важнейших транзитных направлений из Европы в Россию в условиях санкций, и более половины импортируемых лекарств ввозят в Россию транзитом через Беларусь. Сенатор Владимир Круглый, которому адресовано письмо, подтвердил его получение и пообещал обратиться в парламент Союзного государства.

