Кадыров: В центре Грозного убили полицейского, когда тот совершал намаз

В центре Грозного ликвидировали мужчину, напавшего с ножом на сотрудника ГИБДД и нанесшего ему смертельное ранение. Об этом 21 ноября рассказал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.





Сотрудник ГИБДД совершал омовение в помещении для намаза. «Шайтан исподтишка нанес ему смертельные ранения», — утверждает Кадыров.

Злоумышленник попытался скрыться с места преступления, но был застрелен из табельного оружия. По предварительной информации, он действовал один. Однако сейчас полиция отрабатывает вероятных сообщников мужчины.