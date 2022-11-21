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    Кадыров: В центре Грозного убили полицейского, когда тот совершал намаз

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    В центре Грозного ликвидировали мужчину, напавшего с ножом на сотрудника ГИБДД и нанесшего ему смертельное ранение. Об этом 21 ноября рассказал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.


    Сотрудник ГИБДД совершал омовение в помещении для намаза. «Шайтан исподтишка нанес ему смертельные ранения», — утверждает Кадыров.

    Злоумышленник попытался скрыться с места преступления, но был застрелен из табельного оружия. По предварительной информации, он действовал один. Однако сейчас полиция отрабатывает вероятных сообщников мужчины.

    «Приношу искренние соболезнования родственникам погибшего при исполнении инспектора», — написал глава Чечни.

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