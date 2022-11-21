Катание на «ватрушке» за машиной стало смертельным для подростка в Алтайском крае

В Алтайском крае возбудили уголовное дело о смертельном катании на тюбинге. Ехавший на нем подросток разбился о припаркованный автомобиль.

Трагедия случилась вечером 20 ноября в поселке Сорокино — микрорайоне города Бийска, сообщает 21 ноября пресс-служба СУ СК РФ по Алтайскому краю. По данным следствия, местный житель ехал по дороге на автомобиле, а к машине на буксировочном тросе был прицеплен тюб, в котором ехал 16-летний знакомый водителя. Во время движения тюб вынесло на обочину, и он врезался в припаркованный там автомобиль.