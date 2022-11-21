Катание на «ватрушке» за машиной стало смертельным для подростка в Алтайском крае

СУ СК РФ по Алтайскому краю
В Алтайском крае возбудили уголовное дело о смертельном катании на тюбинге. Ехавший на нем подросток разбился о припаркованный автомобиль.
Трагедия случилась вечером 20 ноября в поселке Сорокино — микрорайоне города Бийска, сообщает 21 ноября пресс-служба СУ СК РФ по Алтайскому краю. По данным следствия, местный житель ехал по дороге на автомобиле, а к машине на буксировочном тросе был прицеплен тюб, в котором ехал 16-летний знакомый водителя. Во время движения тюб вынесло на обочину, и он врезался в припаркованный там автомобиль.
В результате подросток получил травмы, от которых скончался до приезда медиков. По факту произошедшего возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (часть 1 статьи 109 УК РФ). Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося, назначены судебные экспертизы.