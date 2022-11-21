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    Молодой гость Петербурга решил покататься с приятелем и получил арест и уголовное дело

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    Сотрудники ГИБДД остановили посреди ночи в Петербурге молодого жителя Ростовской области на «Ладе». Парень оказался нетрезв. А позже выяснилось, что и машина была не его, причем «одолжили» ее без разрешения хозяина.

    В 3:20 20 ноября у дома 5 по Митрофаньевскому шоссе экипаж ДПС остановил автомобиль ВАЗ-2114 под управлением 18-летнего жителя Ростовской области с признаками опьянения, сообщает 21 ноября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. В салоне машины находился еще один молодой человек — 19-летний земляк водителя. Сама «Лада» при этом принадлежит 46-летнему жителю Выборга, и документов на право управления автомобилем у парней не имелось.

    В итоге машина отправилась на спецстоянку, а молодые люди — в полицию. Водителя привлекли к административной ответственности за «пьяную» езду и арестовали на 10 суток. А ближе к вечеру в полицию с заявлением об угоне обратился племянник владельца «Лады». Он рассказал, что машина была похищена ночью от дома 8 в Свечном переулке, и оценил ущерб в 150 тысяч рублей. По этому факту возбудили уже уголовное дело — по части 1 статьи 166 УК РФ. Пассажира «Лады» отпустили под обязательство о явке.

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