Молодой гость Петербурга решил покататься с приятелем и получил арест и уголовное дело

Сотрудники ГИБДД остановили посреди ночи в Петербурге молодого жителя Ростовской области на «Ладе». Парень оказался нетрезв. А позже выяснилось, что и машина была не его, причем «одолжили» ее без разрешения хозяина.



В 3:20 20 ноября у дома 5 по Митрофаньевскому шоссе экипаж ДПС остановил автомобиль ВАЗ-2114 под управлением 18-летнего жителя Ростовской области с признаками опьянения, сообщает 21 ноября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. В салоне машины находился еще один молодой человек — 19-летний земляк водителя. Сама «Лада» при этом принадлежит 46-летнему жителю Выборга, и документов на право управления автомобилем у парней не имелось.