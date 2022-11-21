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    В Twitter вернулся Канье Уэст. Он все протестировал и поздоровался

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    Рэпер Канье Уэст оживил свой твиттер после блокировки и молчания. 21 ноября он написал лаконичное «Шалом». Причиной блокировки аккаунта рэпера, напомним, стал антисемитский твит.

    Пользователи обращали внимание, что Twitter Уэста стал вновь доступен в конце октября, сразу после того, как Илон Маск купил соцсеть. Однако почти месяц музыкант ничего не писал в микроблог.

    Продолжает молчать и экс-президент США Дональд Трамп, аккаунт которого также разблокировали. Еще накануне он заявил, что у Twitter много проблем, поэтому он остается в своей соцсети Truth Social.

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