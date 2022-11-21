Трое на одного. Подростки заставили программиста в центре Петербурга поработать с телефоном

Страху пришлось натерпеться программисту одной из петербургских фирм под окнами военной комендатуры в центре Петербурга.
О нападении группы подростков у дома 3 по Садовой улице 24-летний петербуржец сообщил 19 ноября около одиннадцати часов вечера, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 21 ноября. Он рассказал, что трое применили к нему физическую силу и угрожали ему словесно, а потом заставили перевести с помощью мобильного приложения на указанный ими номер деньги, которые у него были.
Ущерб составил 9 тысяч рублей.
В тот же день сотрудники полиции задержали первого подозреваемого — 15-летнего школьника. После опроса его отпустили. А к 10 утра в отделе давали объяснения и двое его предполагаемых подельников — 16-летний и 15-летний. Оба они живут на Садовой улице. Старший — гражданин Азербайджана и уже попадал в поле зрения полиции, когда у станции метро «Сенная» отнял с другом у подростка электронный испаритель.
Молодым людям пришлось провести ночь в камере.
Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».